Алтай вошёл в десятку самых популярных направлений для пеших походов
Горно-Алтайск, 25 июля, 2019, 06:56 — ИА Регнум. Катунский хребет в Республике Алтай включили в список наиболее популярных направлений в России и СНГ для пеших горных походов.
Рейтинг был составлен аналитическим агентством ТурСтат на основе анализа их популярности, развитости инфраструктуры и транспортной доступности.
По этим критериям в топ-10 вошли Красная Поляна в Краснодарском Крае, Чимбулак в Казахстане, Крымские горы, Шахдаг в Азербайджане, Домбай в Карачаево-Черкессии, Катунский хребет, Приэльбрусье, Шерегеш в Кемеровской области, Хибины и Каракол в Киргизии.
Напомним, Катунский хребет расположен в Центральном Алтае, на территории Республики Алтай. Его длина составляет около 150 км, а высшая точка — гора Белуха (4506 м), являющаяся также самой высокой вершиной в Сибири. Здесь берёт начало река Катунь.
Как сообщало ИА REGNUM, о большом туристическом потенциале Горного Алтая ранее не раз высказывался президент России Владимир Путин. По его словам, сегодня на Алтае реализуются крупные совместные российско-казахстанские проекты в сфере туризма.
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