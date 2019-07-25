Челябинск, 25 июля, 2019, 06:31 — ИА Регнум. В Челябинской области окончено следствие по делу директора компании «Челябдорпроект». Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления СКР.

Адриан ван Остаде. Адвокат в своем кабинете (фрагмент). 1637

Следователи считают, что в 2011—2013 годах на предприятии отмечался фиктивный документооборот. В итоге этих действий были получены вычеты по НДС, а также показаны неверные расходы при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

В целом речь идёт о более 71 млн рублей. Уголовное дело передано в суд.