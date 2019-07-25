Биробиджан, 25 июля, 2019, 06:29 — ИА Регнум. Из-за очередного циклона, приближающегося к Приамурью, в Еврейской автономной области ожидают подъём уровня воды на 4,5 — 4,8 метра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исаак Левитан. Половодье. 1885

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Областная подсистема РСЧС приведена в режим повышенной готовности, с 25 по 28 июля ожидается прохождение очередного циклона, который может поднять уровень воды на 4,5 — 4,8 метра от существующего. С 1 августа прогнозируется подтопление сельхозугодий и сенокосов, находящихся в низинах.

«Подтопление населённых пунктов в настоящий момент не прогнозируется, реки находятся в берегах», — отметили в областном МЧС.

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Как сообщало ИА REGNUM, сразу два циклона в ближайшее время подойдут к Еврейской автономной области и Хабаровскому краю. Прогнозируются дожди, местами сильные, что может привести к серьёзному поднятию уровня воды и подтоплению низменностей.