Якутск, 25 июля, 2019, 06:27 — ИА Регнум. Ситуация с лесными пожарами в нескольких районах Якутии остаётся очень сложной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС республики. Действуют 134 природных пожара на площади 774 302,5 га. Все силы брошены на тушение огня.

14.mchs.gov.ru Пожарный вертолет

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По информации спасателей в Алданском, Верхоянском, Жиганском, Ленском, Нюрбинском и Сунтарском районах ещё остаются очаги возгорания. К тушению пожаров привлекают авиацию.

Всего совершено 132 вылета, слито 456 тонн воды, сброшено 21,1 тыс. кг груза.

«Ситуация усугубляется сухой, ветряной погодой. Но угрозы жителям сёл от огня нет. Все службы работают оперативно», — заверил начальник МЧС Якутии Павел Гарин.

«В районе села Дулгалах Верхоянского района сделают встречный отжиг. В село Баханай Жиганского района направляются пожарные из Якутска на вертолете Ми-8, который сделает сброс воды», — добавил председатель Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Сибири и Дальнего Востока горят леса, во многих регионах введён режим ЧС.