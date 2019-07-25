Екатеринбург, 25 июля, 2019, 06:15 — ИА Регнум. Причины возможной массовой гибели рыб в реке Исеть возле посёлка Большой Исток под Екатеринбургом выясняют надзорные органы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ajale Мертвая рыба

На данный момент привлечены специалисты природоохранных государственных учреждений. Произведены отборы рыб и пробы воды для анализа на наличие загрязняющих веществ. По итогам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что в 2019 году ранее в Свердловской области уже фиксировали массовый мор рыбы. Аналогичный инцидент произошёл в начале июля в реке Кушва. Тогда мёртвую рыбу обнаружили на берегу реки жители одноимённого города.

А в мае был установлен факт массовой гибели рыбы в реке Пышма. По данному факту возбуждено уголовное дело.