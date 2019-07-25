Иркутск, 25 июля, 2019, 05:53 — ИА Регнум. Иркутские власти обнародовали данные о ситуации с лесными пожарами на утро 25 июля, из которых следует, что в регионе по-прежнему горят десятки тысяч гектаров леса, которые не будут потушены из-за «экономической целесообразности».

Правительство Иркутской области Лесной пожар в Приангарье

Так, если на утро 24 июля в регионе действовало 41 такое возгорание на площади 339 209 га (316 171 га из них покрыты лесом), то на утро 25 июля — на это же число очагов пришлось уже 379 181 га полыхающей площади. Горят 355 705 га лесных территорий Приангарья.

Всего же за сутки было ликвидировано 10 пожаров общей площадью 11 078 га. Что касается других пожаров, то их в области сейчас более 60.

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Напомним, множество сибирских территорий вот уже неделю живут в режиме «чёрного неба». Общая площадь природных пожаров, вот уже несколько недель бушующих на территории Иркутской области и Красноярского края, достигла миллиона гектаров. Дымовые шлейфы дошли даже до Омской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориями Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края, Хакасии и восточных регионов Югры.

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Но наиболее сложная обстановка наблюдается в населённых пунктах, расположенных в северных регионах Иркутской области и Красноярского края. Спасателям поступают десятки звонков от задыхающихся от смога граждан с просьбой начать тушить пожары-отказники. Но всё, что могут предложить в МЧС, — это рекомендации: носить марлевые повязки, снизить физическую нагрузку, меньше бывать на улице, не курить и пить витамины.