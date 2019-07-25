Челябинск, 25 июля, 2019, 05:49 — ИА Регнум. Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло в Аргаяшском районе Челябинской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД РФ.

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Сообщается, что столкновение произошло в районе 01:55 по московскому времени в Аргаяшкском районе. В результате ДТП погибли пять человек, еще один получил травмы. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля легковой автомобиль врезался в дерево в Кировском районе Ленобласти. В результате столкновения погиб пассажир легковушки, водитель был госпитализирован с тяжелыми травмами. По факту ДТП проводится проверка.