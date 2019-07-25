Бойсе, США, 25 июля, 2019, 05:07 — ИА Регнум. Лесной пожар на территории американского ядерного исследовательского центра в штате Идахо чуть не добрался до зданий исследовательского комплекса, сообщает агентство Associated Press.

(сс) Kaibab National Forest Лесной пожар

Сообщается, что распространившийся огонь уже приближался к зданиям ядерного объекта, однако смена направления ветра не дала огню далее приблизиться к зданиям. Представитель исследовательского центра Керри Мартин заявила, что на случай пожара у них уже были готовы пожарные станции и соответствующее оборудование, а также обученные огнеборцы.

Отмечается, что природный пожар начался на территории ядерного объекта еще 23 июля, за два дня выгорела площадь в 445 квадратных километров. Всех лишних сотрудников лабораторий эвакуировали в целях безопасности. Отмечается, что на территории центра располагаются ядерные реакторы, а также установки по переработке ядерного топлива и других радиоактивных отходов.