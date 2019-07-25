Вашингтон, 25 июля, 2019, 04:38 — ИА Регнум. Саудовская Аравия в марте 2019 года поставила максимальное количество нефти в Китай с 2004 года, гласят результаты исследования, проведенного Управлением по энергетической информации министерства энергетики США (EIA).

Roy Luck Эшелон с нефтью

Сообщается, что экспорт саудовской нефти в Китай в марте 2019 года составил 1,7 млн баррелей в сутки, что является рекордным показателем с 2004 года. Также отмечается рост поставок и в другие азиатские страны — Японию, Южную Корею и Тайвань.

При этом отмечается, что рост экспорта нефти в Китай происходит за счет снижения поставок саудовской нефти в Соединенные Штаты. Аналитики также предполагают, что Эр-Рияд продолжит наращивать экспорт топлива в страны Азии, ранее приобретавшие нефть у Ирана. Это происходит на фоне антииранских санкций, введенных США в целях экономического давления на Исламскую Республику.