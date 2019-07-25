Барселона, Испания, 25 июля, 2019, 04:32 — ИА Регнум. Мэрия испанской Барселоны официально выдала лицензию на достройку собора Святого Семейства (Саграда Фамилия), который возводится уже 137 лет, сообщает агентство Europa Press.

Wjh31 Собор Саграда Фамилия

Сообщается, что выдача лицензии стала результатом двухлетних переговоров между властями города и владельцами собора. По итогам переговоров руководство Саграда Фамилия выплатило в казну Барселоны 4,6 млн евро налогов. Согласно договоренностям, управление по строительству храма обязуется выплатить 36 млн евро в ближайшие десять лет на муниципальные расходы.

Предполагается, что строительство собора Святого Семейства завершится в 2026 году. Отмечается, что помимо разрешения на использование собора в религиозных и культурных целях, мэрия выдала лицензию и на коммерческую деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня власти Барселоны решили выдать лицензию на достройку собора Святого Семейства. Отмечалось, что городские власти долгое время вели переговоры, так как не хотели, чтобы строительство шло с нарушениями.