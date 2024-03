Лондон, 25 июля, 2019, 04:24 — ИА Регнум. Список номинантов на Букеровскую премию 2019 года по литературе на английском языке был опубликован на официальном сайте премии. В лонг-лист вошли 13 авторов из Великобритании, Ирландии, Канады, США, Нигерии и Мексики.

Рукопись

В список вошли Маргарет Этвуд из Канады (The Testaments), ирландец Кевин Барри (Night Boat to Tangier), Оинкан Брайтвэйт из Нигерии (My Sister, The Serial Killer), американка Люси Эллман (Ducks, Newburyport), британские авторы Бернадин Еваристо (Girl, Woman, Other), Джон Ланчестер (The Wall), Дебора Леви (The Man Who Saw Everything), Макс Портер (Lanny), Жанетт Уинтерсон (Frankissstein).

Также в список попали такие авторы, как Валерия Луизелли из Мексики (Lost Children Archive), Шигози Обиома из Нигерии (An Orchestra of Minorities), индиец Салман Рашди (Quichotte) и турецкий писатель Элиф Шафак (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World).

Шорт-лист премии из шести авторов будет объявлен 3 сентября 2019 года. Каждый из писателей, попавших в этот список, получит 2,5 тысячи фунтов стерлингов и специальное издание своего произведения.

Как сообщало ИА REGNUM, лауреатом Букеровской премии в 2018 году стала британская писательница Анна Бернс с романом Milkman. Она получила денежный приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов.