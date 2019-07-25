Альменевский район, Курганская область, 25 июля, 2019, 06:13 — ИА Регнум. В Курганской области набирает обороты скандал с участием заместителя губернатора по социальной политике Татьяны Менщиковой, которую возмутила жалоба сельского фельдшера на маленькую зарплату и холодное помещение фельдшерско-акушерского пункта. Медик сообщила, что получает меньше, чем уборщица, сообщает Ura.ru.

Onf.ru ФАПы в плачевном состоянии

В ходе визита Менщиковой в Альменевский район фельдшер ФАПа села Поляны заявила, что до апреля получала 9 600 рублей на руки, меньше, чем школьная уборщица, которой платят 12 000. Замгубернатора напомнила про доплаты. Медик призналась, что сейчас получает 14 000 рублей. И хотя в селе живут 140 человек, ей приходится работать без выходных и днём, и ночью.

Зарплата медика явно недотягивает до средней по региону. Но вместо того, чтобы это признать, Татьяна Менщикова заявила, что в таком маленьком населённом пункте фельдшера «быть не может».

Далее фельдшер ФАП села Поляны пожаловалась на щели и постоянный холод в помещении медпункта. И хотя истопник поддерживает огонь в печи круглые сутки, всё равно очень холодно. Татьяна Менщикова и здесь отличилась, посоветовав мочить газету и утыкать щели, либо обратиться к главе сельсовета.

«Знаете, мы все в одной области, мы все едим из одного котла, вы работаете для людей, я работаю для людей», — резюмировала в итоге встречи замгубернатора Курганской области Татьяна Менщикова.

Перлы высокопоставленной курганской чиновницы буквально взорвали социальные сети. Многие вспомнили, что до работы в правительстве Зауралья, то есть до марта 2019 года, Татьяна Менщикова занимала должность директора Куртамышского специального профессионального училища №1.

«Видимо, Менщикова всё ещё мыслями на своей бывшей работе — работе с подростками с девиантным поведением», — пишет один комментатор.

«Менщикова абсолютно не подготовлена к той должности, которую она занимает. Нет кругозора, опыта, знаний, элементарной культуры, понимания роли социальной политики. Печально за социальную сферу», — говорит другой.