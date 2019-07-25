Владивосток, 25 июля, 2019, 05:24 — ИА Регнум. На совещании с главами муниципалитетов Олег Кожемяко призвал заполнять трудовые вакансии местными жителями, сокращая при этом привлечение мигрантов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

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В Приморье рабочих рук не хватает в сельском хозяйстве, лесном секторе и в строительстве. Местные жители отказываются там работать из-за низких зарплат, предлагаемых работодателями, тогда как мигранты охотно устраиваются на такие должности, не требующие высокой квалификации.

По мнению губернатора, работа найдётся всем, кто стоит на учёте в центрах занятости населения, ко всему прочему у края есть возможность бесплатно обучать приморцев новым специальностям. Также чиновники предложили не выдавать патенты водителям — иностранцам и все 500 ставок должны занять жители Приморья. Тем не менее, количество патентов, выданных иностранцам, показывает неуклонный рост, и в настоящее время составляет 19 тысяч.

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Как сообщало ИА REGNUM, директор Консультационного центра миграции и межэтнических отношений Сергей Пушкарёв ситуацию с мигрантами на Дальнем Востоке называет бедой. Мигранты не имеют никаких прав, нигде не учитываются, а местные жители лишаются работы. Долгие годы власти остаются глухи к предложениям навести порядок в этой сфере.