Москва, 25 июля, 2019, 03:47 — ИА Регнум. Доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в РФ увеличилась за июнь до 30,8%, сообщили в пресс-службе Банка России.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Номинальный объем ОФЗ нерезидентов составил около 2,56 трлн рублей. Общий объём рынка ОФЗ при этом составляет 8,31 трлн рублей.

Напомним, на начало июня доля нерезидентов на рынке ОФЗ в РФ составляла 30%. На минимальном уровне в 24,4% эта доля находилась в конце минувшего года. Причиной стали очередные американские санкции против РФ.