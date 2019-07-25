Тунис, 25 июля, 2019, 03:01 — ИА Регнум. Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси был вновь госпитализирован из-за ухудшения здоровья, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление сына тунисского президента.

Guillaume Paumier Беджи Каид Эс-Себси

Ранее о госпитализации Эс-Себси сообщила одна из местных радиостанций. Позднее помещение тунисского президента в военный госпиталь подтвердил и его сын. По его словам, Эс-Себси был госпитализирован с теми же симптомами, что и в прошлый раз.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси был срочно отправлен в больницу в критическом состоянии. Позднее, 1 июля, он вышел из госпиталя после нескольких дней лечения. Тогда его сын заметил, что у тунисского президента «нормальное здоровье».