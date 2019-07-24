Тбилиси, 25 июля, 2019, 02:57 — ИА Регнум. Субсидии на рейсы из России в Тбилиси и Батуми через Ереван, а также в обратном направлении решено выделить властями Грузии, сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

Бумажный самолётик

Уточняется, что сумма субсидий достигнет €600 тысяч. Таким образом грузинские власти намерены простимулировать авиаперевозки транзитом через Ереван. Пока полёты между Грузией и РФ через Ереван осуществляет только грузинская авиакомпания Georgian Airways.

Напомним, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 г. запрещены авиаперевозки граждан России в Грузию.