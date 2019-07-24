Кишинёв, 25 июля, 2019, 02:27 — ИА Регнум. Власти Молдавии повысят некоторые налоги, а ряд налоговых льгот, введенные прежними властями, будут аннулированы. Об этом заявила министр финансов Молдавии Наталья Гаврилица, передает ИА REGNUM.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

Но ее словам, новые правила будут введены с 1 января 2020 года и они были согласованы с Международным валютным фондом, который недавно согласился разморозить финансирование Молдавии. Единая 12-процентная ставка подоходного налога для физических лиц останется неизменной.

Министр отметила, что будут аннулированы налоговые освобождения для азартных игр и для государственно-частного партнерства, будут сняты 10-процентные ставки на НДС для ресторанов и гостиниц и увеличены акцизы на табачные изделия. Также будут аннулированы налоговые льготы на нефтепродукты, продаваемые в зонах таможенного контроля, а необлагаемые налогом продажи в режиме duty-free будут ограничены.

Гаврилица также объявила об увеличении налогов за загрязнение окружающей среды, в том числе об увеличении на 50% налога на пластик.