Ереван, 25 июля, 2019, 02:09 — ИА Регнум. Миграционная служба Армении выразила сомнение по поводу достоверности опубликованных Институтом имени Гайдара данных о резком увеличении количества армянских мигрантов в РФ. Из официальных данных следует, что темпы миграции из Армении заметно снизились.

gov.am Показатель эмиграции из Армении снизился. По сравнению с 2015 годом, в этом году показатель улучшился примерно в 32 раза

23 июня Economy Times сообщило, что согласно исследованию Института экономической политики имени Гайдара, в первые месяцы (январь-апрель) 2019 года число мигрантов из Армении в Россию резко возросло, достигнув 12,8 тыс. человек, против 4,9 тыс. человек в 2018 году.

Согласно данным миграционная службы Армении, по сравнению с первым полугодием 2015 года в аналогичный период 2019 года темпы миграции из Армении сократились в 32 раза.

В предоставленной правительством на своей официальной странице в Facebook инфографике отмечается, что в 2015 году отрицательное сальдо миграции составило минус 75 464 человека, в 2016 — 66 629, в 2017 — 37 625, в 2018 — 6 110, а в первом полугодии 2019 — 2 334.

В октябре 2018 года начальник миграционной службы Министерства территориального управления и развития Армен Казарян сообщил, что за первое полугодие 2018 года миграционное сальдо составило минус 5204 человека против минус 30 853 человек за тот же период 2017 года.