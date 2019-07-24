Амстердам, 25 июля, 2019, 02:00 — ИА Регнум. В аэропорту «Схипхол» нидерландской столицы Амстердам были отменены около 180 рейсов из-за неисправности в системе заправки самолетов, сообщает пресс-служба воздушной гавани на своей странице в Twitter.

patano Амстердамский аэропорт «Схипхол»

Сообщается, что систему заправки самолетов позднее неоднократно пытались запустить. Однако пресс-служба аэропорта сообщает, что 24 июля отмененные рейсы уже не будут возобновлены. Для задержавшихся пассажиров в залах воздушной гавани расставили раскладные кровати, чтобы они могли дождаться своего рейса.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля в международном аэропорту Пекина «Шоуду» были отменены почти 600 авиарейсов из-за плохих погодных условий. Отмечалось, аэропорт «Шоуду» является одним из наиболее загруженных аэропортов в мире.