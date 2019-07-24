Лондон, 25 июля, 2019, 01:34 — ИА Регнум. Младший брат нового премьер-министра Бориса Джонсона Джо Джонсон получил должность в правительстве страны, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы британского премьер-министра.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Сообщается, что Джо Джонсон получил должность государственного министра в департаменте бизнеса, энергетики и промышленности Соединенного Королевства. Ранее он занимал должность государственного министра в департаменте транспорта Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил новым главой МВД Прити Пателя. Также он оставил на своей должности министра по делам Brexit Стивена Барклая.