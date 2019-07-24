Москва, 25 июля, 2019, 01:13 — ИА Регнум. В Москве на дне пруда нашли машину, набитую оружием. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

Twitter.com/mossobyanin Работы в Детском Черкизовском парке

По его словам, в Детском Черкизовском парке проводились работы по полной очистке и реабилитации пруда.

«При очистке пруда со дна подняли легковую машину, набитую оружием. Наверное, сказалась близость известного «Черкизона», — написал мэр.

Собянин рассказал, что в парке идёт масштабное благоустройство, уже сделали площадки для детей и кластер экстремальных видов спорта. Также отремонтировано регбийное поле.