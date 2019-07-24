Париж, 24 июля, 2019, 23:51 — ИА Регнум. Аномальная жара, установившаяся во Франции с июня, может привести к обрушению сводов пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери. Об этом 24 июля заявил в эфире телеканала Euronews отвечающий за реставрацию собора архитектор Филипп Вильнев.

Кузьма Петров-Водкин. Париж. Нотр-Дам. 1924

По его словам, в ходе тушения пожара конструкции Нотр-Дама впитали в себя большое количество воды и с тех пор не подвергались никакому воздействию. Специалисты опасаются, что в результате высыхания из-за жары может измениться структура швов в каменной кладке, что приведёт к потере ими связующих свойств и обрушению сводчатого потолка собора.

Напомним, в конце июня французские метеорологи зафиксировали абсолютный рекорд летней жары в стране — температура воздуха достигла отметки +45,1 градуса по шкале Цельсия. В ближайшие дни во многих городах Франции прогнозируются новые температурные рекорды. Жертвами аномальной жары уже стали несколько человек. В 20 департаментах страны объявлен максимальный — «красный» уровень погодной опасности, ещё в 60 департаментах — «оранжевый» уровень.

Пожар, произошедший 15 апреля 2019 года, уничтожил значительную часть собора Парижской Богоматери в столице Франции. Полностью потушить огонь удалось лишь к утру следующего дня. В результате пожара обрушились шпиль и часы на соборе, а также значительная часть кровли. Власти Франции намерены восстановить собор в течение ближайших пяти лет.