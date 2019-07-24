Москва, 24 июля, 2019, 23:14 — ИА Регнум. Оппозиционный блогер Алексей Навальный в очередной раз арестован на 30 суток за призывы к участию в незаконной акции протеста в Москве 27 июля. Об этом сегодня, 24 июля, сообщают столичные СМИ.

Арест

Навальный был задержан утром 24 июля у своего дома. Блогер был доставлен в отдел полиции по Даниловскому району. Адвокат Навального не исключает, что задержание может быть связано с готовящейся несанкционированной акцией оппозиции в Москве 27 июля. Собственно Навальный активно призывал принять участие в этой акции.

Речь идёт об очередном несанкционированном митинге, который оппозиция готовила в поддержку ряда граждан, получившим отказы в регистрации в качестве кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.

Ранее стало известно, что обыски прошли у оппозиционера Дмитрия Гудкова, которому также отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму.