Лондон, 24 июля, 2019, 22:57 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть просели примерно на 1,5%, несмотря на сокращение добычи в Мексиканском заливе и продолжающуюся напряженность в Персидском заливе, 24 июля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту нефть Brent упала в цене на 80 центов (1,25%), до $63,03 за баррель. Диапазон марки в ходе сессии составил от $62,62 до $64,66 за баррель.

Нефть марки WTI упала в цене на $1,00 (1,76%), до $55,77 за баррель. Максимальным значением для WTI в ходе торгов стали $57,63 за баррель, минимальным — $55,34 за баррель.

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