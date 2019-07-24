Пекин, 24 июля, 2019, 22:44 — ИА Регнум. Пекинская метеорологическая обсерватория объявила «желтый» уровень погодной опасности в связи с высокими температурами в ближайшие три дня, сообщает 24 июля агентство Синьхуа.

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Утром по местному времени 23 июля был объявлен «синий» уровень погодной опасности на ближайшие два дня в связи с температурой выше 35 градусов Цельсия.

Ожидается, что в ближайшее время температура будет держаться выше 35 градусов Цельсия в большинстве районов Пекина с 25 по 27 июля.