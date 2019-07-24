Ростов-на-Дону, 24 июля, 2019, 22:40 — ИА Регнум. Территориальное управление Роспотребнадзора по Ростовской области информирует об увеличении числа заболевших энтеровирусной инфекцией. Сколько человек подхватили так называемый «летний грипп», ведомство не информирует. Указано лишь, что большинство заболевших — 85,7% — это дети в возрасте до 14 лет. Более половины из них — 56% — посещали детские сады.

Эдвард Мунк. Больной ребенок. 1885 — 1886

«В эпидемический процесс вовлечено восемь территорий области, с максимальным количеством заболевших в городах Ростове-на-Дону — 57,1%, Каменске-Шахтинском — 24,7%. Случаи также регистрировались в Азовском, Аксайском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском районах и городе Шахты», — говорится в отчёте ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сообщалось о 20 случаях заболевания энтеровирусной инфекцией. Случаи были выявлены в Ростове-на-Дону (19) и Красносулинском районе (один).