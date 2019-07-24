Ростов-на-Дону, 24 июля, 2019, 22:29 — ИА Регнум. В Ростовской области будет построено 13 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Объекты появятся до конца текущего года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 24 июля.

Donland.ru АГНКС

В настоящее время на Дону действует 11 газовых заправок. После ввода в эксплуатацию новых объектов потребность в автотранспорте, работающем на газомоторном топливе, вырастет вдвое, а объём реализации природного газа на газозаправочных станциях повысится на 18%.

До конца 2021 года в рамках пилотного проекта число газовых заправок на Дону должно увеличиться до 39, к 2024 году — до 49, к 2030 году — до 62.

ИА REGNUM напоминает, что год назад власти информировали о 10 новых газозаправочных станциях, которые планировалось построить в течение двух лет. Но за минувший год количество действующих станций не изменилось — в 2018 году работало также 11 заправок.