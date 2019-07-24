Белград, 24 июля, 2019, 22:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что вызов в Специальный суд подозреваемых в военных преступлениях в Косово членов ОАК (Освободительной армии Косово) — это начало следственных действий. Министр выразил надежду, что поступки косовской армии не останутся безнаказанными. Об этом сообщает сербское информационное агентство «Танюг».

SUHEJLO Косовская армия

Глава сербского МИД также отметил, что долгое время перед судом представали лишь сербские военные, а теперь он ожидает от данных инстанций наказания и тех, кто совершал преступления против сербов.

«Мы ожидаем, что устоявшаяся практика изменится. Я не стал бы комментировать что-либо в настоящее время. Имею в виду, что тема нынешнего состояния власти в Косово и Метохии является предметом манипуляций с точки зрения определенных политических игр. И большой вопрос заключается в том, действительно ли между представителями истеблишмента Приштины есть какое-либо противостояние», — сказал Дачич, указывая на недавнюю отставку косовского премьер-министра Рамуша Харадиная, недавно обвиненного в военных преступлениях, совершенных во время конфликта Сербии и Косово.

По его словам, Белград продолжит вести борьбу за справедливость до конца и Сербия будет отстаивать поиск компромиссного урегулирования косовской проблемы в целом.

«Я надеюсь только и хочу, чтобы всё не закончилось, как в случае с другим судом — Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии, который в конечном итоге завершился лишь осуждением сербов», — сказал Дачич.