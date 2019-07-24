Лондон, 24 июля, 2019, 22:12 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил новым главой МВД Прити Патель — её предшественник Саджид Джавид был назначен министром финансов, 25 июля передаёт агентство Associated Press.

Number 10 Борис Джонсон

Ранее Джонсоном был назначен новый глава британского МИДа — им стал бывший министр по Brexit Доминик Рааб. Действующий министр по Brexit Стивен Барклай сохранил свой пост.

Кроме того, Джонсон назначил бывшего заместителя министра внутренних дел Бена Уоллеса министром обороны и предоставил ещё один министерский портфель — пост канцлера герцогства Ланкашир — убежденному стороннику Brexit Майклу Гоуву.

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