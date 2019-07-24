Киев, 24 июля, 2019, 22:04 — ИА Регнум. Правительство Украины собирается внести на рассмотрение Совета национальной обороны и безопасности предложения по расширению санкций против Российской Федерации. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-служба украинского министерства по вопросу «временно оккупированных территорий».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отдать концы

В качестве расширения санкций предлагается внести в черные списки российские компании, работающие в Крыму.

К примеру, в санкционный список предлагается внести 24 предприятия, задействованных в строительстве магистрального газопровода «Краснодарский край — Крым», а также в добыче углеводородов на полуострове.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Украины продолжают свои безнадежные попытки вернуть Крым. Однако все введенные ими санкции никак не повлияли на российскую политику и не приблизили Киев к цели.