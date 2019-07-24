Санкт-Петербург, 24 июля, 2019, 22:03 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский» в среду, 24 июля, прошел первый общегородской этап обучения общественных наблюдателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга, а так же депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований. В мероприятии приняли участие около 4 тысяч человек. Общественная палата Санкт-Петербурга получила право делегировать от своего лица наблюдателей на избирательные участки по выборам губернатора Санкт-Петербурга и по муниципальным выборам в соответствии с поправками в Законы Санкт-Петербурга от 26.06.2012 №341−60 и, от 26.05.2014 №303−46.

Gov.spb.ru Общественная палата Санкт-Петербурга дала старт обучению общественных наблюдателей

Далее в Общественной палате Санкт-Петербурга была сформирована рабочая группа по осуществлению общественного контроля за реализацией избирательных прав граждан на территории Санкт-Петербурга.

Представители общественной палаты подписали соглашения с 47 некоммерческими организациями, которые предложили своих кандидатов в наблюдатели, и заключено соглашение с Санкт-Петербургской избирательной комиссией — об организации их обучения.

«Наблюдателей обучить достаточно сложно — очень сложное законодательство, большие процедурные вопросы, начиная графика работы наблюдателя — с 7:30 утра, опечатывание урн до голосования, при этом надо убедиться, что урна пуста, работа при подсчете, выездное голосование. Если подходить к этому серьезно, это тяжелый технологический процесс, — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев.

«Впервые за последние приблизительно 15 лет обучение наблюдателей начинается за полтора месяца до выборов. Это говорит о том, что городу к Единому дню голосования нужны профессионалы, которые знают закон, умеют этим пользоваться, знают свои права, и могут остановить нарушения, или зафиксировать как в целом проходят выборы», — отметил депутат. Автор

«Важно, что обучение проводится силами Общественной палаты, которая состоит на треть из представителей правительства города, на треть — из представителей законодательного собрания, куда входят все политические партии, принимающие участие в губернаторских выборах, и еще на треть — из представителей общественных организации. То, что именно Общественная палата готовит наблюдателей, говорит о том, что город заинтересован в том, чтобы выборы прошли прозрачно, без нарушений. И я считаю, что это довольно серьезный поступок», — подчеркнул Алексей Цивилев.