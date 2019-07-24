Москва, 24 июля, 2019, 21:58 — ИА Регнум. В результате отравления едой из вендинговых автоматов в Москве, по последним данным, пострадал 91 человек. Такие данные приводит 24 июля пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

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«По состоянию на 15:00 зарегистрирован 91 случай заболеваний острой кишечной инфекцией, из них диагноз «сальмонеллёз» установлен у 58 заболевших», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что продолжающийся рост зарегистрированных случаев связан с поздним обращением ранее заболевших. При этом отмечается, что новых случаев госпитализации за последние четверо суток не было.

Из числа ранее госпитализированных на сегодняшний день выписаны из стационаров с улучшением состояния 35 человек, ещё два человека остаются под наблюдением врачей.

Напомним, 16 июля в Москве произошло массовое отравление офисных работников, употреблявших еду и напитки, приобретённые в бизнес-центрах через автоматы Healthy food. Случаи отравления зафиксированы в семи административных округах столицы. Проверка в цехах, где производилась данная продукция, выявила многочисленные нарушения. В настоящее время Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование.