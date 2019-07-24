Пекин, 24 июля, 2019, 21:56 — ИА Регнум. Верховный народный суд Китая объявил, что преступления сексуального характера в отношении детей являются «чрезвычайно мерзкими» и приводят «к крайне серьезным последствиям», они будут беспощадно караться смертной казнью, сообщает 24 июля агентство Синьхуа.

Krokodyl Полиция. Китай

Суд также озвучил четыре типичных случая преступлений сексуального характера против детей такого рода, включая случай Вэй Минхуэя, который недавно был казнен за изнасилование и убийство маленькой девочки. Еще трое преступников, проходившие по схожим делам, также получили суровое наказание.

Преступления сексуального характера против детей непоправимо вредят физическому и психическому здоровью детей, а также серьезно нарушают нормы общественной морали и этики, говорится в заявлении суда. Подчёркивается, что Верховный народный суд Китая всегда проявлял и будет проявлять нулевую терпимость в отношении подобного рода вещей.

Суды по всему Китаю рассмотрели 8332 дела о преступлениях сексуального характера в отношении детей в период с 2017-го по июнь 2019 года, говорится в заявлении Верховного народного суда Китая. Кроме того, в последние годы наблюдается рост числа подобного рода преступлений, что вызывает серьезное беспокойство в обществе.