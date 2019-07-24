Могадишо, 24 июля, 2019, 21:56 — ИА Регнум. Исламистская группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила об ответственности за теракт в правительственном здании в Могадишо, 24 июля передает агентство Reuters.

Исламисты

Теракт в Могадишо был совершен смертником группировки, который смог пробраться на совещание по безопасности с участием мэра города Абдирахмана Омара Османа.

Кроме мэра, в результате взрыва были тяжело ранены ещё пятеро государственных чиновников. Шестеро чиновников, в том числе два окружных комиссара и старший советник мэра, погибли.

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