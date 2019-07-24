Могадишо, 24 июля, 2019, 21:47 — ИА Регнум. Мэр Могадишо Абдирахман Омар Осман и его заместитель находятся в критическом состоянии после теракта, 24 июля передает агентство Associated Press.

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Согласно информации, озвученной правительством Сомали, число жертв взрыва в правительственном здании в Могадишо составляет шесть человек, ещё шестеро, включая мэра города, получили серьёзные ранения.

Большая часть жертв и пострадавших являются правительственными чиновниками. Нападение приписывается группировке «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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