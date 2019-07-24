Ростов-на-Дону, 24 июля, 2019, 21:47 — ИА Регнум. Входящий в группу компаний «Евродон» промышленный комплекс по выращиванию и производству мяса индейки «Индолина», расположенный в Октябрьском районе, должен выплатить ООО «Евродон» задолженность в размере 1,2 млрд рублей. Такое решение принял Арбитражный суд Ростовской области.

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«Это задолженность по договорам поставки от 1 июня 2009 года, на перевозку грузов автомобильным транспортом, субаренды недвижимости, на оказание услуг утилизации, аренды недвижимости», — следует из документации.

ИА REGNUM напоминает, что группа компаний «Евродон» была создана в 2003 году и сразу стала крупнейшим российским производителем мяса индейки. Продукция компании под маркой «Индолина» несколько лет назад занимала 45% сегмента российского рынка.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Олег Дереза выразил обеспокоенность по поводу массового закрытия предприятий в Ростовской области. В его списке оказался и «Евродон».