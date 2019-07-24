Путин: Главы регионов несут ответственность за борьбу с последствиями ЧП
Москва, 24 июля, 2019, 21:38 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от глав субъектов Федерации не уклоняться от персональной ответственности при борьбе с последствиями стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий. Об этом российский лидер заявил сегодня, 24 июля, на совещании с членами правительства.
В ходе совещания президент Путин поинтересовался у вице-премьера Виталия Мутко, кто в Иркутской области возглавляет комиссию по ликвидации последствий паводка.
Мутко сообщил Путину, что во главе комиссии пока находится председатель областного правительства.
Президент особенно подчеркнул, что в таких ситуациях, как наводнение в Иркутской области, необходимо уделять первостепенное внимание вопросам материальной поддержки пострадавших людей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин оценил работу властей Иркутской области по ликвидации последствий паводков как неудовлетворительную. Президент обещал приехать в Приангарье в сентябре и посмотреть, как идут работы по восстановлению разрушенного жилья.