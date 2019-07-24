Лондон, 24 июля, 2019, 21:38 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил Доминика Рааба министром иностранных дел королевства. Об этом сообщается 24 июля в официальном микроблоге главы британского правительства.

Policy Exchange Доминик Рааб

Прежний глава МИД Джереми Хант, проигравший Борису Джонсону на выборах главы правящей Консервативной партии, ранее сегодня объявил об уходе в отставку, пообещав поддерживать нового премьера с «задних скамеек» Палаты общин.

Доминик Рааб в 2018 году в течение нескольких месяцев занимал пост министра по выходу Великобритании из Европейского союза. В ноябре он ушёл в отставку, отказавшись поддержать одобренный правительством план по Brexit.

В 2012 году в связи с гибелью юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского Доминик Рааб инициировал проект закона об аресте активов в британской юрисдикции и закрытии виз для российских должностных лиц, причастных, по мнению Лондона, к нарушениям прав человека.