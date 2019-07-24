Пекин, 24 июля, 2019, 21:30 — ИА Регнум. Детская музыкальная группа, именующая себя «Мусорная банда», состоящая из десяти учеников начальных классов, извлекает мелодии инструментами, произведенными из мусора, сообщает 24 июля газета China Daily.

Roman Boed Пустые бутылки

Молодые члены коллектива знают друг друга с детского сада, поскольку живут с родителями в общежитии Сямэньсокго университета. Их родители решили помочь юным дарованиям осуществить свою мечту и создать музыкальную группу. Студент кафедры современного искусства Гао Е помог детям соорудить музыкальные инструменты из бутылок, коробок и прочего мусора.

Группа уже придумала себе имя «Мусорная банда» и намерена соревноваться с другими музыкальными исполнителями на национальном музыкальном детском конкурсе, который пройдет в Пекине с сентября по октябрь текущего года.