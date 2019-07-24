Украинские военные трижды за неделю подорвались на минах в Донбассе
Донецк, 24 июля, 2019, 21:20 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил Украины за неделю три раза понесли небоевые потери в результате подрыва на минах. Об этом 24 июля сообщил начальник пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
«Учитывая, что прежние минные заграждения устанавливались беспорядочно, без всякого учёта, проведение текущих инженерных работ сопровождается подрывом украинских военнослужащих», — приводит его слова «Донецкое агентство новостей».
Безсонов отметил, что последний такой инцидент произошёл вечером 23 июля неподалёку от позиций 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Верхнеторецкое — в результате подрыва мины двое украинских сапёров получили тяжёлые ранения.
Ещё два инцидента, по его словам, произошли вблизи населённых пунктов Дзержинск и Новогнатовка на горловском и мариупольском направлениях.
Как сообщало ИА REGNUM, с 21 июля в Донбассе вступил в силу новый бессрочный режим прекращения огня, который был нарушен в первые же сутки. Предыдущее перемирие в зоне конфликта формально действовало с 8 марта по 20 июля.