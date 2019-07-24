Донецк, 24 июля, 2019, 21:20 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил Украины за неделю три раза понесли небоевые потери в результате подрыва на минах. Об этом 24 июля сообщил начальник пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

«Учитывая, что прежние минные заграждения устанавливались беспорядочно, без всякого учёта, проведение текущих инженерных работ сопровождается подрывом украинских военнослужащих», — приводит его слова «Донецкое агентство новостей».

Безсонов отметил, что последний такой инцидент произошёл вечером 23 июля неподалёку от позиций 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Верхнеторецкое — в результате подрыва мины двое украинских сапёров получили тяжёлые ранения.

Ещё два инцидента, по его словам, произошли вблизи населённых пунктов Дзержинск и Новогнатовка на горловском и мариупольском направлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 июля в Донбассе вступил в силу новый бессрочный режим прекращения огня, который был нарушен в первые же сутки. Предыдущее перемирие в зоне конфликта формально действовало с 8 марта по 20 июля.