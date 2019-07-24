Черкесск, 24 июля, 2019, 21:18 — ИА Регнум. Два жителя Карачаево-Черкесии ранены местным жителем, который пытался напугать бродячую собаку. Пострадавшими являются 71-летняя жительница аула Адиль-Халк и 13-летний подросток. Оба доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, сообщили ИА REGNUM 24 июля в пресс-службе МВД по республике.

Охотничье ружье

Сообщая о подробностях факта нарушения правил стрельбы из оружия, полицейское ведомство рассказало, что инцидент произошел 23 июля. В приемный покой районной больницы были доставлены два человека с ранениями, полученными от дробовика.

Женщине повезло больше — ее отпустили домой, оказав первую помощь, А вот её внуку потребовалась помощь специалистов детской больницы города Черкесска, куда он был госпитализирован.

Оказалось, что виновником произошедшего явился 60-летний местный житель. Он выстрелил из своего охотничьего ружья в землю, чтобы отпугнуть собаку, а попал в людей.

«В результате произведённого выстрела осыпи дроби рикошетом попали в стоявших на улице потерпевших», — говорится в сообщении МВД,

Стоит отметить, что подобный случай в Карачаево-Черкесии произошел тремя днями ранее, 20 июля. Женщина была доставлена в больницу после ранения, полученного в результате выстрелов, которые произвел ее сосед — 47-летний житель села Терезе, пугавший собак.