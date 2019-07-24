Морелия, Мексика, 24 июля, 2019, 21:17 — ИА Регнум. В результате крушения вертолета в мексиканском штате Мичоакан погибли четверо человек, в том числе двое государственных чиновников, 24 июля передаёт агентство Reuters.

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По информации властей, в числе погибших в результате крушения в 190 км к югу от Морелии — министр безопасности штата Хосе Мартин Годой и представитель министерства здравоохранения Мексики Герман Ортега.

Согласно заявлению губернатора штата Мичоакан Сильвано Ореолеса, причиной авиакатастрофы стали плохие погодные условия.

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