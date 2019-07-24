Нальчик, 24 июля, 2019, 21:02 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии спустили вниз с горы тела двух погибших альпинистов из Санкт-Петербурга. Для их транспортировки на площадку близ села Шалушка пришлось применить вертолёт, сообщили ИА REGNUM 24 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республики

Поисково-спасательная операция проходила в течение трех суток. Вначале к ней были привлечены шестеро спасателей Эльбрусского поискового отряда МЧС России. Однако спустить наземным способом погибших не удалось из-за непогоды. В результате к работам был привлечен вертолет. Альпинистов передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, альпинисты из Санкт-Петербурга сорвались в пропасть в ущелье Укю с высоты 4300 метров при восхождении на гору Урал. Очевидцы сообщили о происшествии в МЧС. На поиски пострадавших направились сотрудники МЧС. Они обнаружили тела альпинистов 22 июля, однако из-за пурги и ветра не смоги спустить их вниз.

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