Москва, 24 июля, 2019, 20:52 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял в Кремле бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев. 20 июня 2017 года, Москва

Ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-президент Киргизии едет в Москву, где у него запланирован ряд встреч, в том числе с российским лидером Владимиром Путиным.

После встречи с Атамбаевым Путин пообщался с журналистами. Он напомнил, что его позиция в отношении Киргизии давно известна.

По словам Путина, Киргизия — это близкий союзник России, который, к сожалению, пережил несколько достаточно серьёзных внутриполитических потрясений. Как минимум два, напомнил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что в интересах Киргизии сделать так, чтобы этих потрясений больше не было. Для этого жители республики должны сплотиться вокруг действующего президента Сооронбая Жээнбекова.

«Страна нуждается в политической стабильности. И все люди должны объединиться вокруг действующего президента и помогать ему в развитии государства», — сказал президент России.

Также он подчеркнул, что Москва настроена на реализацию всех многочисленных планов сотрудничества с Киргизией.