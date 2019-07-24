Кемерово, 24 июля, 2019, 10:31 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев посетил Томь-Усинскую ГРЭС Сибирской генерирующей компании (СГК). Как сообщает отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК, этот визит предшествовал заседанию рабочей группы по энергетике Государственного совета РФ, который под председательством главы Кузбасса прошел в Москве. Основной темой обсуждения стал вопрос стимулирования строительства и модернизации генерирующих мощностей страны.

Отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК Губернатор Кузбасса посетил Томь-Усинскую ГРЭС СГК

Посещение Томь-Усинской ГРЭС СГК стало одним из ключевых пунктов программы подготовки очередного заседания рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Энергетика», которую возглавляет губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Томь-Усинская ГРЭС — крупнейшая электростанция кузбасской энергосистемы. В настоящее время установленная электрическая мощность предприятия составляет 1345,4 МВт. В Южном узле Кузбасса, где находится ГРЭС, сконцентрированы самые энергоемкие потребители, поэтому вопрос баланса производства и потребления электроэнергии и энергобезопасность потребителей имеет большое значение.

В ходе визита на электростанцию Сергей Цивилев побывал в основных производственных цехах, побеседовал с работниками ГРЭС и провел встречу с руководством Сибирской генерирующей компании и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).

Генеральный директор СУЭК Владимир Рашевский рассказал губернатору Кузбасса, что в 2012—2014 годах на Томь-Усинской ГРЭС по программе развития российской энергетики в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ-1) проведена глубокая модернизация двух энергоблоков №4 и 5, обновлено и другое оборудование. Это позволило увеличить установленную электрическую мощность ГРЭС на 73,4 МВт, повысить надежность ее работы и эффективность производства.

Всего по программе ДПМ-1 в Кемеровской области построено семь новых энергоблоков суммарной установленной мощностью 1118 МВт. Они введены в эксплуатацию в период с 2009 по 2014 год на Ново-Кемеровской ТЭЦ, Беловской ГРЭС и Томь-Усинской ГРЭС СГК, а также на вновь построенной ГТЭС «Новокузнецкая». Общий объем инвестиций Сибирской генерирующей компании на эти цели превысил в Кузбассе 47 миллиардов рублей.

«Естественно, мы нацелены на дальнейшее развитие энергетических активов СГК в Кузбасском регионе, которые составляют единую производственную цепочку с нашими угольными предприятиями», — подчеркнул Владимир Рашевский.

В свою очередь заместитель генерального директора — директор кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Юрий Шейбак в ходе беседы с главой региона напомнил, что в условиях низкой водности и снижения выработки на гидроэлектростанциях Сибири, наблюдаемых с мая текущего года, Томь-Усинская ГРЭС, как и другие угольные электростанции СГК, несет повышенную нагрузку по выработке электроэнергии. Так, в июне Томь-Усинская ГРЭС несла нагрузку, характерную для зимних месяцев, — 1239 МВт. Таким образом, именно угольная генерация Кузбасса в очередной раз обеспечила надёжность энергосистемы Сибири.

Сергею Цивилеву рассказали также о перспективах развития электростанции. В 2019 году Томь-Усинская ГРЭС вошла в предварительный перечень проектов модернизации генерирующих объектов российских тепловых электростанций на 2022−2024 годы. Проект предусматривает модернизацию энергоблока №7, строительство дополнительного оборудования для обеспечения в перспективе выдачи тепловой мощности потребителям.

Визит губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева на Томь-Усинскую ГРЭС предшествовал заседанию рабочей группы по энергетике Государственного совета РФ, где рассматривались вопросы стимулирования инвестиционной активности в энергетической отрасли страны. «Механизм ДПМ-1 показал эффективность, при этом проблема необходимости модернизации парка тепловой генерации остается острой», — подчеркнул в ходе совещания глава Кузбасса.

Участники заседания рабочей группы подробно рассмотрели ход реализации новой программы ДПМ (ДПМ-2, или ДПМ штрих), которая была разработана по решению Правительства России и нацелена на обновление старых тепловых генерирующих объектов. В ближайшие годы предполагается реконструировать и построить заново в стране около 40 ГВт генерирующих мощностей. В апреле этого года состоялся первый конкурентный отбор, в мае Правительство РФ определило итоговый перечень проектов на 2022−2024 годы. Осенью планируется проведение второго конкурентного отбора.

Рабочая группа рекомендовала Минэнерго России скорректировать параметры отборов проектов с началом поставки мощности после 31 декабря 2024 года, учитывая необходимость увеличения объема и состава обязательных мероприятий по модернизации, ограничение минимальной стоимости проектов, заявляемых к отбору. Кроме того, в частности, предложено ввести обязательные экологические мероприятия по проектам модернизации объектов угольной генерации.