Ижевск, 24 июля, 2019, 20:21 — ИА Регнум. Ситуация с массовой гибелью пчёл в Удмуртии показала, что в закон о госрегулировании и поддержке пчеловодства, который был принят в апреле текущего года, необходимо внести изменения. К такому выводу пришли участники совещания, обсудившие проблемы отрасли, сообщили ИА REGNUM в минсельхозе Удмуртии.

Пасека

«Мы со своей стороны разработали новые предложения, например, дополнить его статьей, предусматривающей охрану пчел при проведении лесо‑ и сельскохозяйственных работ, которые в том числе касаются применения агрохимикатов. Нам всем нужен не рамочный, а рабочий закон, который действительно будет защищать интересы и права отраслевиков», — сказала глава министерства Ольга Абрамова.

Предложения минсельхоза республики не являются окончательными. Пасечникам, принявшим участие в совещании, раздали проект документа, от них тоже ждут предложений, которые будут регламентировать работу отрасли. По данным ведомства, мор пчёл зафиксирован на 49 пасеках в Алнашском, Балезинском, Вавожском, Воткинском, Кизнерском, Малопургинском, Увинском и Шарканском районах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Удмуртия — не единственный регион России, где наблюдается массовая гибель насекомых.

Также массовая гибель пчёл зафиксирована ранее в Татарии, Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Пензенской областях, Марий Эл и Мордовии, в 12 районах Курской области, семи районах Алтайского края, в Тюменской области.

В Россельхознадзоре пришли к выводу, что последние восемь лет в России не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов. У Россельхознадзора практически в полном объеме в 2011 году были изъяты и в дальнейшем никому не переданы полномочия по надзору в этой области, по инициативе Минэкономразвития, эти процессы контролируются Роспотребнадзором и только в плодоовощной продукции, которая появляется на прилавках.