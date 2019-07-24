Воронеж, 24 июля, 2019, 20:17 — ИА Регнум. Сложную операцию по извлечению кисты из мозга ребенка провели хирурги Воронежской областной детской клинической больницы №2, сообщили ИА REGNUM 24 июля в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Vodkb2.zdrav36.ru ​Врачи нейрохирурги БУЗ ВО ОДКБ № 2 провели уникальную операцию

Ребенок жаловался на частые головные боли, двоение в глазах, общую слабость — первые симптомы появились в мае, а в июне у пациента развилось косоглазие, была нарушена речь. При проведении МРТ медики установили, что в левом полушарии головного мозга пациента находится объемное кистозное образование паразитарной этиологии.

В результате обследования врачи приняли решение о проведении операции. Для этого был сделан разрез кожи в три сантиметра и 11-миллиметровое отверстие в черепе. Нейрохирургам Николаю Глаголеву и Сергею Гриценко удалось полностью удалить образование. Сейчас юный пациент выписан из больницы, он выздоравливает.

Отметим, что ранее специалисты Воронежской областной клинической больницы №1 провели уникальную операцию по удалению камней общим весом 200 граммов из единственной почки пожилой пациентки.