Звениговский район, Марий Эл, 24 июля, 2019, 20:05 — ИА Регнум. В Марий Эл в отношении одного из жителей Звениговского района с декабря 2017 года находится в исполнении производство о взыскании алиментов на содержание ребёнка. Алименты ежемесячно удерживались с заработной платы мужчины, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ФССП (Федеральной службы судебных приставов).

(сс) Gauthier DELECROIX — 郭 Ребенок

Мужчина же сомневался в своём отцовстве и принял решение провести тест ДНК. Выяснилось, что бывшая жена обманула его, а отцом этому ребёнку он не является.

В итоге суд отменил выданное ранее решение о взыскании алиментов. Сумма средств, выплаченных мужчиной на содержание чужого ребёнка в течение полутора лет, не уточняется.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в январе в Чебоксарах завершено исполнительное производство в отношении мужчины, который задолжал 2 млн рублей алиментных платежей. В ходе производства выяснилось, что ему принадлежат две иномарки, доля квартиры в Екатеринбурге и самолет АН-28. Долги были погашены после запрета по совершению регистрационных действий.