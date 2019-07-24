Москва, 24 июля, 2019, 20:02 — ИА Регнум. Практически на всей территории Европейской России в конце этой недели (28 июля) и начале следующей произойдёт резкая смена погоды. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Так называемая тропосферная ложбина с 28 июля начнет быстро распространяться по Европейской части России, оттесняя скандинавское тепло к западным границам.

В южных районах Европейской части страны это приведет к спаду жары и установлению комфортной температуры. Но в средних и северных широтах — от Кольского полуострова до Средней Волги — температура будет уже на 4−7 градусов ниже нормы.

А вот от побережья Белого моря до Верхней Волги и Урала температура окажется ниже нормы уже на 8−10 градусов.

Может так сложиться, что обширный холодный циклон будет кружить над Европейской территорией России несколько дней, сея холод и осадки.

На крайнем севере России дело может дойти до мокрого снега с дождем.

Стоит отметить, что снег на крайнем севере России — не редкость. К примеру, на севере республики Коми несколько лет назад снег в июле шел три дня.