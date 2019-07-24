Воронеж, 24 июля, 2019, 19:34 — ИА Регнум. Воронежская область готова к увеличению товарооборота с Белоруссией. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев 24 июля на встрече с делегацией Республики Белоруссия, прибывшей в регион. Возглавил делегацию Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Губернатор Воронежской области Александр Гусев 24 июля на встрече с делегацией Республики Белоруссия

На встрече состоялось подписание плана мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и правительством Воронежской области о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве на 2019−2021 годы, подписи поставили Александр Гусев и Владимир Семашко.

Александр Гусев отметил, что встреча проходит в свете нового импульса отношений, который был задан на шестом форуме регионов России и Белоруссии. Он напомнил: сегодня в Воронежской области работает 66 предприятий с участием белорусского капитала, около 17,2% этих предприятий заняты в производстве и строительстве. За минувший 2018 год общий товарооборот в сфере АПК между Воронежской областью и регионами Белоруссии составил 100 млн рублей, и Воронежская область, подчеркнул Гусев, готова к наращиванию объемов товарооборота и развитию производственно-кооперационных связей.

«Мы достаточно активно закупаем в Белоруссии технику, у нас есть перспективы сотрудничества в реализации сельхозтоваров. Мы гораздо больше импортируем из Белоруссии, чем продаем туда, и я надеюсь, что мы найдем каналы продвижения наших продуктов — зерна, кормов для животноводства. Предпосылки для этого есть», — подчеркнул воронежский губернатор.

Он также сообщил, что в ходе встречи с послом получил предложение о создании производства шасси и навесного оборудования на территории Воронежской области за счет мощностей «МАЗа» — продукцию можно было бы отправлять в другие регионы. Владимир Семашко сообщил о готовности Белоруссии поставлять в Воронежскую область троллейбусы, автобусы, электробусы, а также лифтовое оборудование производства могилевского завода. Также белорусская сторона предложила развивать сотрудничество в сфере жилищного и социального строительства. Еще одно направление сотрудничества — закупка коммунальной техники: ее в регион также готовы поставлять белорусские производители

«Мы сегодня озвучили результаты торгово-экономических отношений между Воронежской областью и Белоруссией за 2018 год. Темп роста — 112,8%, то есть «плюс» 12,8%, это большие цифры. И в этом году прирост уже составил 4,5%. Если сравните эти данные с темпами роста ВВП России и Белоруссии, вы поймете, что наши отношения — паритетные», — сказал Семашко, добавив, что возможности взаимовыгодного сотрудничества между Белоруссией и Воронежской областью не исчерпаны.